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"Мой район. Навигатор": строительство Северного дублера завершат в этом году

"Мой район. Навигатор": строительство Северного дублера завершат в этом году

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Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, магистрали без светофоров, завершат уже в этом году. Шестиполосная дорога будет идти от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей.

Магистраль будет достроена до северного обхода подмосковного Одинцова. Общая протяженность дороги составит более 30 километров, в ее состав войдут три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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