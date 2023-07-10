"Мой район. Навигатор": строительство Северного дублера завершат в этом году

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, магистрали без светофоров, завершат уже в этом году. Шестиполосная дорога будет идти от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей.

Магистраль будет достроена до северного обхода подмосковного Одинцова. Общая протяженность дороги составит более 30 километров, в ее состав войдут три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку.

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