"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о знаменитом доме на Тверской улице

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В здании на Тверской улице, 6 когда-то жили Корней Чуковский и артист художественного театра Борис Ливанов. Там также располагались кафе-мороженное "Космос" и знаменитый грузинский ресторан "Арагви".

Дом растянулся на несколько кварталов между Камергерским переулком и Тверской площадью. Здание возвели в 1939 году по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Фасады украшены керамическими рельефами, в центре расположена арка и въезд во двор. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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