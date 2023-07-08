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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли электробусный парк "Митино"

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли электробусный парк "Митино"

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В Москве открыли электробусный парк "Митино", он второй в столице по счету. Там будут заряжать электробусы перед рейсами, а также при необходимости ремонтировать. Площадь нового парка – почти 20 гектаров, тут хватит места для 300 машин большого класса. Там есть 210т зарядных постов и три линии автобусных моек. Для обслуживания сюда уже поступили 20 электробусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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