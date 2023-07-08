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"Мой район. Навигатор": в Москве начался гастрономический фестиваль "Вкусы России"

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В Москве начался гастрономический фестиваль "Вкусы России". Он продлится до 16 июля. На 26 площадках по всему городу представлены продукты из 70 регионов России. Например, ставропольские яблоки, дагестанская баранина, подмосковные сыры, а также овощи, рыба и выпечка. Главная фестивальная локация – Манежная площадь. Там проходит дегустация. Еще запланированы разнообразные мастер-классы для взрослых и детей.

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