"Мой район. Навигатор": Москву украсили тематические цветники

Москву украсили тематические цветники, посвященные Году педагога и наставника. Например, на Площади Гагарина можно увидеть желто-красную книгу, а на пересечении улицы Земляной вал с Николо-Ямской набережной цветы расположили в виде костра. Он символизирует тягу к знаниям. Арт-клумбы в столице организуют каждый год. В этот раз в общей сложности высадили более 30 тысяч растений. Это бегонии, петунии, агератумы и другие цветы. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета. Тематические клумбы также можно увидеть на Варшавском и на Рублевском шоссе – у станции МЦД-1.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".