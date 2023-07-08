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"Мой район. Навигатор": Москву украсили тематические цветники

"Мой район. Навигатор": Москву украсили тематические цветники

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Москву украсили тематические цветники, посвященные Году педагога и наставника. Например, на Площади Гагарина можно увидеть желто-красную книгу, а на пересечении улицы Земляной вал с Николо-Ямской набережной цветы расположили в виде костра. Он символизирует тягу к знаниям. Арт-клумбы в столице организуют каждый год. В этот раз в общей сложности высадили более 30 тысяч растений. Это бегонии, петунии, агератумы и другие цветы. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета. Тематические клумбы также можно увидеть на Варшавском и на Рублевском шоссе – у станции МЦД-1.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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