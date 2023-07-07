"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют бывший доходный дом Анны Шугаевой

В столице реставрируют бывший доходный дом Анны Шугаевой, еще известный как "Дом с Рыцарем". Здание расположено в центре Москвы на улице Садовая-Самотечная.

Его построили в 1913 году по проекту архитектора Василия Волокитина. Дом изначально задумывался как "доходный": первый этаж отводился под магазины и лавки, а остальные шесть этажей – под квартиры. Фасад отличается богатством, его украшают стрельчатые оконные проемы и лепные барельефы с изображением средневековых фигур. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".