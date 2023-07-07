"Мой район. Навигатор": строительные работы на Северном дублере завершат в этом году

Специалисты уже в этом году завершат основные монтажно-строительные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта.

Шестиполосная скоростная трасса протянется от высоток "Москвы-сити" через западные районы города до МКАД. Далее дорога вольется в действующую магистраль М1. В районе Филевский прак Северный дублер пройдет под путепроводом на улице Барклая. Его как раз недавно реконструировали. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".