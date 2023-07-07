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"Мой район. Навигатор": в метро Москвы завершили ремонт станций "Полянка" и "Боровицкая"

"Мой район. Навигатор": в метро Москвы завершили ремонт станций "Полянка" и "Боровицкая"

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В Московском метрополитене завершился ремонт станций "Полянка" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии. Работы выполнили в короткие сроки – всего за две недели.

Специалисты очистили и побелили своды станций, покрасили потолки в переходах, заменили лампы. Также привели в порядок лавочки, деревянные поручни и мраморную облицовку. Ранее на этой же ветке отремонтировали "Чеховскую", "Менделеевскую" и "Цветной бульвар". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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