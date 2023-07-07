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"Мой район. Навигатор": ремонт станций метро "Полянка" и "Боровицкая" завершился в Москве

"Мой район. Навигатор": ремонт станций метро "Полянка" и "Боровицкая" завершился в Москве

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В Московском метрополитене завершился ремонт станций "Полянка" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии. Работы выполнили в короткие сроки – всего за две недели.

Специалисты очистили и побелили своды станций, покрасили потолки в переходах, заменили лампы. Также привели в порядок лавочки, деревянные поручни и мраморную облицовку. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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