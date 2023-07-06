"Мой район. Навигатор": активное благоустройство Цветного бульвара продолжается в столице

В центре столицы идет активное благоустройство Цветного бульвара. Специалисты обновят пешеходную зону, установят новые лавочки, фонари, а также озеленят всю территорию.

Основные мероприятия сосредоточились рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар".

Рабочие уже обустроили кабельную канализацию, чтобы убрать туда воздушные провода. Сейчас в порядок приводят пешеходную зону. Одна из особенностей этой местности – близкое расположение грунтовых вод. Поэтому специалисты проложат дополнительные водосточные сети.

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