"Мой район. Навигатор": Собянин подал в МГИК подписи в поддержку своего выдвижения

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

В списке документов нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице, а также другие необходимые бумаги. В ближайшее время Мосгоризбирком должен принять решение по вопросу регистрации кандидата.

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