Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:20

Город

"Мой район. Навигатор": в центре Москвы продолжается благоустройство Цветного бульвара

"Мой район. Навигатор": в центре Москвы продолжается благоустройство Цветного бульвара

Более 500 дворов в трех округах Москвы могут благоустроить в ближайшее время

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

В парке "Музеон" отмечают день рождения писателя и художника Владимира Сутеева

Новости часа: РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

Новый пляж открыли в Строгинском затоне в столице

Музыкальный фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" с 8 по 9 июля

Новый пляж открыли в Строгинском затоне

Новые лифты установят в надземных переходах на МКАД

В столице открыли новый пляж в Строгинском затоне

В центре столицы идет активное благоустройство Цветного бульвара. Специалисты обновят пешеходную зону, установят новые лавочки, фонари, а также озеленят всю территорию.

Основные мероприятия сосредоточились рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро Цветной бульвар.

Рабочие уже обустроили кабельную канализацию, чтобы убрать туда воздушные провода. Сейчас в порядок приводят пешеходную зону. Одна из особенностей этой местности – близкое расположение грунтовых вод. Поэтому специалисты проложат дополнительные водосточные сети.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидеоблагоустройство
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика