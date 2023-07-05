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"Мой район. Навигатор": мост через Водоотводный канал появится рядом с памятником Петру I

"Мой район. Навигатор": мост через Водоотводный канал появится рядом с памятником Петру I

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Совсем недалеко от памятника императору Петру I возводят новый пешеходный мост через Водоотводный канал. Стройка в самом разгаре.

Когда все будет готово, жители и гости столицы смогут добраться от монумента до парка "Музеон" буквально за пять минут. Мост соединит Крымскую и Якиманскую набережные, а также западную стрелку Золотого острова в районе бывшей территории фабрики "Красный октябрь".

Перед строителями стоит непростая задача – вписать переход в уже существующее укрепление берега. В ширину конструкция будет около девяти метров. Для пешеходов и велосипедистов сделают отдельные зоны.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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