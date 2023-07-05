"Мой район. Навигатор": в Москве продолжают менять устаревшие "клеверные" развязки

В Москве продолжают менять устаревшие "клеверные" развязки. Уже реконструированы 19 таких дорожных объектов, на их месте появились современные эстакады и тоннели.

До конца года преобразятся еще три – это развязки Московской кольцевой автомобильной дороги с Алтуфьевским шоссе, улицей Верхние Поля и Липецкой. Так, на последней улице сейчас идут масштабные строительные работы. Возводят сразу семь путепроводов, которые пройдут через железнодорожные пути, а также строят в общей сложности почти 19 километров дорог.

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