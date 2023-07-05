"Мой район. Навигатор": Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени. Строители активно приводят в порядок легендарный комплекс.

Все готово на 75%. Дворец пионеров состоит из семи корпусов и пять из них не реставрировали ни разу с 1961 года. Теперь специалисты восстанавливают все помещения и адаптируют их под современное использование. Планируют восстановить исторический облик фасадов, заменить витражи и все инженерные коммуникации.

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