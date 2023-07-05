Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:40

Город

"Мой район. Навигатор": Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени

"Мой район. Навигатор": Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени

Конкурс короткометражного кино прошел в Зарядье в рамках программы "Москва Фест"

Залы столичных особняков станут доступны для изучения в онлайн-формате

Движение транспорта в центре Москвы ограничат ночью 6 июля

Новости часа: 12,5 тыс человек вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства

Москвичам рассказали, что изменится на Цветном бульваре после реконструкции

"Сити": "Фестиваль сэндвичей в Депо" состоялся в столице 1 июля

Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Новости часа: власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

Власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени. Строители активно приводят в порядок легендарный комплекс.

Все готово на 75%. Дворец пионеров состоит из семи корпусов и пять из них не реставрировали ни разу с 1961 года. Теперь специалисты восстанавливают все помещения и адаптируют их под современное использование. Планируют восстановить исторический облик фасадов, заменить витражи и все инженерные коммуникации.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика