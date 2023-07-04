"Мой район. Навигатор": часть поездов Нижегородского радиуса изменили маршрут

Часть пригородных поездов Нижегородского радиуса будущего МЦД-4 теперь не привязаны к Курскому вокзалу. Электрички отправляются со станции Серп и Молот, эта же точка стала их конечной.

Изменения связаны со строительством новой платформы, на которую будут прибывать составы после запуска МЦД-4. Пассажиры могут добраться до центра со станций метро "Римская" или "Нижегородская". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".