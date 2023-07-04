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Транспорт

"Мой район. Навигатор": часть поездов Нижегородского радиуса изменили маршрут

"Мой район. Навигатор": часть поездов Нижегородского радиуса изменили маршрут

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Часть пригородных поездов Нижегородского радиуса будущего МЦД-4 теперь не привязаны к Курскому вокзалу. Электрички отправляются со станции Серп и Молот, эта же точка стала их конечной.

Изменения связаны со строительством новой платформы, на которую будут прибывать составы после запуска МЦД-4. Пассажиры могут добраться до центра со станций метро "Римская" или "Нижегородская". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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