"Мой район. Навигатор": у капибар из Московского зоопарка появилось потомство

У капибар Кузьмы и Малой появились детеныши, их оказалось трое. Это не первое потомство животных. В прошлый раз они показали себя заботливыми родителями. Теперь, по словам зоологов, животные стали еще внимательнее.

Особенно активно ведет себя отец семейства Кузьма. Если ему кажется, что детенышам что-то угрожает, он тут же бросается их защищать и порой даже начинает лаять, чтобы отпугнуть посторонних. Ну а мама – главный проводник детенышей в большом мире. Именно она показывает малышам, где можно гулять и с кем общаться.

Определить пол маленьких капибар специалисты смогут только через два-три месяца. Пока они стараются лишний раз не тревожить животных. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".