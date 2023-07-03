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"Мой район. Навигатор": новая дорога свяжет два самых загруженных округа Москвы

"Мой район. Навигатор": новая дорога свяжет два самых загруженных округа Москвы

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Магистраль "Печатники – Братеево" соединит юго-восток и юг столицы, где в общей сложности живут около трех миллионов человек. В данный момент идет активное обновление бывшей промзоны Южный порт и соседних районов.

Новая дорога поможет этому пространству справиться с большими транспортными потоками. Пока жители близлежащих районов могут попасть в центр и в область только двумя путями – через Волгоградский проспект и Люблинскую улицу.

Магистраль "Печатники-Братеево" создаст новое радиальное направление от ТТК до МКАД. Еще одним важнейшим транспортным объектом станет новая станция метро – "Южный порт". Ее построят на Люблинско-Дмитровской линии между "Кожуховской" и "Печатниками".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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