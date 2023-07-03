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"Мой район. Навигатор": Марьинские пруды-регуляторы очистили от ила

"Мой район. Навигатор": Марьинские пруды-регуляторы очистили от ила

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Каскад из 16 водоемов в Марьино приводят в порядок. Марьинские пруды-регуляторы уже очистили от ила. В данный момент специалисты укрепляют берега и преображают прилегающую территорию.

Водоемы оборудовали еще во время застройки района в 1977 году, и с тех пор их не приводили в порядок. Каскад из водоемов защищает жилую застройку от подтоплений во время паводков и ливней. Благоустройство прудов идет по поручению Сергея Собянина, об этом просили местные жители.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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