"Мой район. Навигатор": в Кривоколенном переулке завершат реставрацию особняка в этом году

В Кривоколенном переулке завершат реставрацию особняка в этом году. В первую очередь в порядок приведут фасад здания.

Начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Даниил Лосин рассказал, что в рамках реставрационных работ будут проведены работы по реставрации декоративных элементов фасада, в том числе будут усилены балконные элементы, где утрачены были во время реставрации здания кронштейны и другие декоративные элементы. Они будут бережно восстановлены в прежнем виде. Кроме того, отремонтируют подъезды и обновят все инженерные системы.

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