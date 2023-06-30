"Мой район. Навигатор": фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 июля

Фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 июля. Каждые выходные москвичей ждут на 15 открытых площадках по всему городу. Лекции, иммерсивные спектакли, экскурсии, литературные вечера будут устраивать в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Петровском путевом дворце, в усадьбах "Кусково", "Остафьево", "Свиблово" и "Воронцово".

Главной целью проекта является познакомить всех гостей с московскими усадьбами. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".