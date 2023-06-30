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"Мой район. Навигатор": фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 июля

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Фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 июля. Каждые выходные москвичей ждут на 15 открытых площадках по всему городу. Лекции, иммерсивные спектакли, экскурсии, литературные вечера будут устраивать в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Петровском путевом дворце, в усадьбах "Кусково", "Остафьево", "Свиблово" и "Воронцово".

Главной целью проекта является познакомить всех гостей с московскими усадьбами. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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