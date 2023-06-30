"Мой район. Навигатор": южный участок МСД откроют в сентябре этого года

Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) откроют в сентябре 2023 года. Для автомобилистов станет доступна бессветофорная дорога от Лухмановской до Покровской улицы.

Новый участок МСД существенно улучшит транспортную доступность районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Некрасовки, а также соседних подмосковных городов. Также значительно разгрузится выезд из города.

Начальник технического отдела компании-подрядчика Вячеслав Гриценко рассказал, что на указанном участке выполнена надвижка путепровода через улицу Лухмановскую. По его словам, специалисты собирают оставшиеся блоки, укрупняют в единую конструкцию. После этого будет опускание на опорные части. Позже пройдет благоустройство территорий, прилегающих под эстакадой.

На южном участке МСД появится более четырех километров дорог, два путепровода и подземный пешеходный переход. Кроме того, в рамках строительства скоростного диаметра возводят шестиполосный мост через реку Пехорку. Под ним пройдет Зенинское шоссе.

Руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что проект МСД – это мегапроект.

"На сегодняшний день в трехсменном режиме, только рабочей силы задействовано более 3 600 человек. Есть четко выстроенный план. В графике. К намеченному сроку планируем ввести в эксплуатацию", – заявил руководитель департамента.

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