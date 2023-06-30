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"Мой район. Навигатор": дорога от Лухмановской до Покровской улицы откроется в сентябре

"Мой район. Навигатор": дорога от Лухмановской до Покровской улицы откроется в сентябре

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Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) запустят в сентябре 2023 года. В рамках этого участка откроют бессветофорную дорогу от Лухмановской до Покровской улицы.

Новый участок скоростного диаметра значительно улучшит транспортную доступность районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Некрасовки, а также соседних городов Московской области. Также значительно разгрузится выезд из Москвы.

Начальник технического отдела компании-подрядчика Вячеслав Гриценко сказал, что на указанном участке выполнена надвижка путепровода через улицу Лухмановскую.

"На данный момент сейчас собирают оставшиеся блоки, собирают, укрупняют в единую конструкцию. После будет опускание на опорные части, благоустройство территорий, прилегающих под эстакадой", – рассказал Гриценко.

На южном участке скоростного диаметра появится более четырех километров дорог, два путепровода и подземный пешеходный переход. В рамках строительства МСД возводят шестиполосный мост через реку Пехорку. Под ним будет проходить Зенинское шоссе.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов назвал проект МСД мегапроектом.

"На сегодняшний день в трехсменном режиме, только рабочей силы задействовано более 3 600 человек. Есть четко выстроенный план. В графике. К намеченному сроку планируем ввести в эксплуатацию", – заявил руководитель департамента.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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