"Мой район. Навигатор": южный участок МСД запустят в сентябре 2023 года

Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) запустят в сентябре 2023 года. Будет открыта бессветофорная дорога от Лухмановской до Покровской улицы. Это существенно улучшит транспортную доступность районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Некрасовки, а также соседних подмосковных городов. Кроме того, значительно разгрузится выезд из города.

Начальник технического отдела компании-подрядчика Вячеслав Гриценко рассказал, что на указанном участке выполнена надвижка путепровода через улицу Лухмановскую.

"На данный момент сейчас собирают оставшиеся блоки, собирают, укрупняют в единую конструкцию. После будет опускание на опорные части, благоустройство территорий, прилегающих под эстакадой", – сказал Гриценко.

На южном участке МСД появится более четырех километров дорог, два путепровода и подземный пешеходный переход. Кроме того, в рамках строительства Московского скоростного диаметра возводят шестиполосный мост через реку Пехорку. Под ним будет проходить Зенинское шоссе.

Руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что проект МСД – это мегапроект.

"На сегодняшний день в трехсменном режиме, только рабочей силы задействовано более 3 600 человек. Есть четко выстроенный план. В графике. К намеченному сроку планируем ввести в эксплуатацию", – заявил руководитель департамента.

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