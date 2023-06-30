"Мой район. Навигатор": каскад из 16 водоемов в Марьине приводят в порядок

Каскад из 16 водоемов в Марьине приводят в порядок. Марьинские пруды-регуляторы уже очистили от ила. Сейчас специалисты укрепляют берега и преображают прилегающую территорию.

Водоемы оборудовали еще во время застройки района в 1977 году, и с тех пор их не приводили в порядок. Каскад из водоемов защищает жилую застройку от подтоплений во время паводков и ливней. Благоустройство прудов идет по поручению Сергея Собянина.

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