Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:55

Город

"Мой район. Навигатор": каскад из 16 водоемов в Марьине приводят в порядок

"Мой район. Навигатор": каскад из 16 водоемов в Марьине приводят в порядок

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

Эксперты рассказали, как новый участок Троицкой линии метро изменит транспортную ситуацию

ЦОДД оценил движение транспорта в Москве в 8 баллов

ЦОДД оценил движение транспорта в столице в 8 баллов

Движение транспорта в Москве вечером 29 июня оценили в 7 баллов

Эксперты рассказали, как новый участок Троицкой линии отразится на стоимости жилья в ТиНАО

Автомобилистов предупредили о заторах до 8 баллов вечером 29 июня

Коммунальные службы в Москве перевели в режим повышенной готовности

Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия

Каскад из 16 водоемов в Марьине приводят в порядок. Марьинские пруды-регуляторы уже очистили от ила. Сейчас специалисты укрепляют берега и преображают прилегающую территорию.

Водоемы оборудовали еще во время застройки района в 1977 году, и с тех пор их не приводили в порядок. Каскад из водоемов защищает жилую застройку от подтоплений во время паводков и ливней. Благоустройство прудов идет по поручению Сергея Собянина.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика