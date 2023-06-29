06:30Город
"Мой район. Навигатор": юго-восток и юг Москвы соединит новая дорога
Юго-восток и юг Москвы соединит новая дорога. В данный момент идет активное обновление бывшей промзоны Южный порт и соседних районов.
Новая дорога поможет этому пространству справиться с большими транспортными потоками. Пока жители близлежащих районов могут попасть в центр и в область только двумя путями – через Волгоградский проспект и Люблинскую улицу. Магистраль создаст новое радиальное направление от ТТК до МКАД.
Еще одним важнейшим транспортным объектом станет новая станция метро "Южный порт". Ее построят на Люблинско-Дмитровской линии между "Кожуховской" и "Печатниками".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".