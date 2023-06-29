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"Мой район. Навигатор": инновационный городской транспорт курсирует в столице

"Мой район. Навигатор": инновационный городской транспорт курсирует в столице

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В столице курсирует инновационный городской транспорт. Недавно в Москве пустили современный речной электротрамвай. Туристы могут с комфортом посмотреть высотки с воды, а горожане – новым маршрутом отправиться по делам.

На борту электросудов есть беспроводные зарядки, бесплатный Wi-Fi, туалет, кулер с питьевой водой. На причалах есть возможность выпить кофе, перекусить и подождать рейс. Одна поездка на электротрамвае стоит 150 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные.

С 1 сентября в любой день недели цена билета составит 150 рублей. Рассчитаться можно картой "Тройка". Поездки для детей до семи лет – бесплатные. Также в электротрамваях не надо платить за провоз велосипедов и детских колясок.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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