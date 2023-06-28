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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о Главном ботаническом саду

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о Главном ботаническом саду

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Место на северо-востоке Москвы в середине прошлого века считали живым памятником Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о Главном ботаническом саду Российской Академии наук.

Создать его решил Совет народных комиссаров СССР. Главный ботанический сад открыли 14 апреля 1945 года. До его появления эту территорию занимали Останкинский и Леоновский леса. Проект крупной зеленой зоны разработал архитектор Игорь Петров под руководством своего коллеги, именитого зодчего Алексея Щусева, а также академика Николая Цицина.

Сегодня Главный ботанический сад Российской академии наук имени Цицина считается крупнейшим в Европе. В его коллекции более восьми тысяч видов растений. Среди самых интересных площадок сада – оранжерея, розарий и японский сад. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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