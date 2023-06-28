"Мой район. Навигатор": синоптики обещают дождливую погоду в Москве

Синоптики обещают дождливую погоду в Москве. В июне специалисты зафиксировали осадки меньше нормы, поэтому кратковременные дожди восполнят этот дефицит.

В четверг, 29 июня, в столицу придет циклон. Днем ожидается примерно 20 градусов тепла. В пятницу, 30 июня, синоптики спрогнозировали до 24 градусов.

В субботу и воскресенье, первые июльские выходные, также ожидается теплая погода. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".