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"Мой район. Навигатор": синоптики обещают дождливую погоду в Москве

"Мой район. Навигатор": синоптики обещают дождливую погоду в Москве

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Синоптики обещают дождливую погоду в Москве. В июне специалисты зафиксировали осадки меньше нормы, поэтому кратковременные дожди восполнят этот дефицит.

В четверг, 29 июня, в столицу придет циклон. Днем ожидается примерно 20 градусов тепла. В пятницу, 30 июня, синоптики спрогнозировали до 24 градусов.

В субботу и воскресенье, первые июльские выходные, также ожидается теплая погода. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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