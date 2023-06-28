Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Город

"Мой район. Навигатор": у станции метро "Варшавская" продолжается возведение ТПУ

"Мой район. Навигатор": у станции метро "Варшавская" продолжается возведение ТПУ

Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы проложат новую магистраль

В Москве продолжили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники могут бесплатно прокатиться на канатке в Лужниках

Ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" открылся на ВДНХ

Ансамбль ФСБ выступил в Перовском парке в День России

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

"Мой район": общественный огород в Парке Горького. Якиманка

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Новости часа: Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Около станции метро "Варшавская" продолжается возведение транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Будущих хаб готов уже почти на треть.

ТПУ объединит станцию метро и остановки наземного транспорта с железнодорожной платформой Коломенское. В настоящее время строители возводят здание конечной станции для электробусов и автобусов и площадку, где они смогут разворачиваться.

Приведут в порядок и территорию рядом с "Варшавской". Там появятся пять зарядных станций для электробусов и перехватывающая парковка на 160 автомобилей. На финальном этапе специалисты озеленят всю территорию. Высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы планируют в начале 2024 года.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика