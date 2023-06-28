"Мой район. Навигатор": у станции метро "Варшавская" продолжается возведение ТПУ

Около станции метро "Варшавская" продолжается возведение транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Будущих хаб готов уже почти на треть.

ТПУ объединит станцию метро и остановки наземного транспорта с железнодорожной платформой Коломенское. В настоящее время строители возводят здание конечной станции для электробусов и автобусов и площадку, где они смогут разворачиваться.

Приведут в порядок и территорию рядом с "Варшавской". Там появятся пять зарядных станций для электробусов и перехватывающая парковка на 160 автомобилей. На финальном этапе специалисты озеленят всю территорию. Высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы планируют в начале 2024 года.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".