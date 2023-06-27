"Мой район. Навигатор": новый мост соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные в Москве

Новый мост соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные в Москве. Он войдет в кластер МГТУ имени Баумана. Мост возведут в Басманном районе столицы.

Стальную конструкцию подсветят с нижней стороны. Ту часть, где находятся лестницы и лифты, сделают из стекла, поэтому она будет напоминать кристаллы. Над рекой мост сделают шире, там организуют амфитеатр с лавочками из лиственницы и клумбами.

Также на мосту сделают плавный изгиб, что позволит легко подниматься на него всем пешеходам, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительная переправа в этом месте нужна, ведь между действующими сейчас мостами через Яузу 650 метров. Чтобы перейти реку, приходится делать большой крюк.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".