"Мой район. Навигатор": мост с видом на Яузу построят в Басманном районе

Мост с видом на Яузу построят в Басманном районе Москвы. Он соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные и войдет в кластер МГТУ имени Баумана.

Стальную конструкцию подсветят с нижней стороны. А ту часть, где находятся лестницы и лифты, сделают из стекла, поэтому она будет напоминать кристаллы. Прямо над рекой мост сделают шире, там организуют амфитеатр с лавочками из лиственницы и клумбами. Места будет достаточно и для пешеходов, и для велосипедистов. А еще на мосту сделают плавный изгиб, что позволит легко подниматься на него всем пешеходам, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительная переправа в этом месте очень нужна, ведь между действующими сейчас мостами через Яузу 650 метров. Чтобы перейти реку, приходится делать большой крюк.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".