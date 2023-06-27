Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:35

Город

"Мой район. Навигатор": мост с видом на Яузу построят в Басманном районе

"Мой район. Навигатор": мост с видом на Яузу построят в Басманном районе

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о здании в Петровском переулке

Новости часа: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку

Минпромторг заявил, что работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

Москвичам рассказали, что парковка в столице остается платной 26 июня

Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке столицы

"Торги Москвы": как выгодно приобрести машино-место у города

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

Новости часа: в аудионавигацию электробусов Москвы добавят объявления о выходе к причалам

Работу блока промышленности и торговли в России перевели в штатный режим

Мост с видом на Яузу построят в Басманном районе Москвы. Он соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные и войдет в кластер МГТУ имени Баумана.

Стальную конструкцию подсветят с нижней стороны. А ту часть, где находятся лестницы и лифты, сделают из стекла, поэтому она будет напоминать кристаллы. Прямо над рекой мост сделают шире, там организуют амфитеатр с лавочками из лиственницы и клумбами. Места будет достаточно и для пешеходов, и для велосипедистов. А еще на мосту сделают плавный изгиб, что позволит легко подниматься на него всем пешеходам, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительная переправа в этом месте очень нужна, ведь между действующими сейчас мостами через Яузу 650 метров. Чтобы перейти реку, приходится делать большой крюк.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика