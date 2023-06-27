"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о здании в Петровском переулке

Москвичам рассказали о здании в Петровском переулке, входящем в комплекс городской усадьбы Бове-Терентьева. В этом особняке в Москве в начале прошлого века прошел первый Всероссийский съезд за политические права женщин.

В настоящее время этот особняк – запоминающийся жилой дом оливкового цвета в одном из старейших переулков в центре столицы.

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