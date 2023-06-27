Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:55

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о здании в Петровском переулке

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о здании в Петровском переулке

Новости часа: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку

Минпромторг заявил, что работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

Москвичам рассказали, что парковка в столице остается платной 26 июня

Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке столицы

"Торги Москвы": как выгодно приобрести машино-место у города

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

Новости часа: в аудионавигацию электробусов Москвы добавят объявления о выходе к причалам

Работу блока промышленности и торговли в России перевели в штатный режим

"Жизнь в большом городе": летнее благоустройство

Москвичам рассказали о здании в Петровском переулке, входящем в комплекс городской усадьбы Бове-Терентьева. В этом особняке в Москве в начале прошлого века прошел первый Всероссийский съезд за политические права женщин.

В настоящее время этот особняк – запоминающийся жилой дом оливкового цвета в одном из старейших переулков в центре столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика