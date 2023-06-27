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Общество

"Мой район. Навигатор": специальный маршрут составили на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": специальный маршрут составили на ВДНХ

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Специальный маршрут составили на ВДНХ для любителей ловить красивые моменты. В программе прогулки с фотоаппаратом есть места для классических свадебных фото, футуристических снимков и фотосессий в экостиле.

Стартовать предлагают от ленты Мебиуса – ландшафтный аттракцион открылся совсем недавно. Это непрерывная пешеходная тропа, которая повторяет форму знака бесконечности. Вся конструкция больше напоминает летающую тарелку. А совсем рядом история ВДНХ – фонтан "Золотой колос". Тут можно запечатлеть на фото 66 огромных струй воды или поискать ракурсы с отдыхающими на прудУ.

Следующие две точки фотомаршрута – в зеленых локациях ВДНХ. Первая – воздушная экотропа, с которой можно заснять всю красоту Шереметьевской дубравы. И еще одна зеленая фототочка – лабиринт в ландшафтном парке "Природа развлечений".

Для творческого замысла можно использовать концепцию лабиринта, ведь все растения там символизируют эмоции: страха, спокойствия, любви и восхищения. Финальная точка фотопутешествия – фонтан "Дружба народов" на Центральной аллее – один из самых узнаваемых символом столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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