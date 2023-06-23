Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Новости

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Город

"Мой район. Навигатор": выставка Агентства городских новостей "Москва" открылась в столице

"Мой район. Навигатор": выставка Агентства городских новостей "Москва" открылась в столице

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Лучшие моменты лета в Москве запечатлены на фотовыставке, которая открылась на Чистопрудном бульваре. Увидеть десятки запоминающихся снимков можно у памятника Александру Грибоедову. Это традиционная уже фотовыставка Агентства городских новостей "Москва", которая на этот раз посвящена настроению лета.

На снимках репортеров агентства запечатлены самые популярные и красивые места города. Выставка "Настроение лета" будет открыта до 5 июля. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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