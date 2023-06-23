"Мой район. Навигатор": выставка Агентства городских новостей "Москва" открылась в столице

Лучшие моменты лета в Москве запечатлены на фотовыставке, которая открылась на Чистопрудном бульваре. Увидеть десятки запоминающихся снимков можно у памятника Александру Грибоедову. Это традиционная уже фотовыставка Агентства городских новостей "Москва", которая на этот раз посвящена настроению лета.

На снимках репортеров агентства запечатлены самые популярные и красивые места города. Выставка "Настроение лета" будет открыта до 5 июля. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".