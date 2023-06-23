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"Мой район. Навигатор": в столице запустили движение по двум участкам МСД

"Мой район. Навигатор": в столице запустили движение по двум участкам МСД

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В столице запустили движение по двум участкам Московского скоростного диаметра. Новая шестиполосная трасса длиной 6,5 километра проходит от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Работы выполнили на полгода раньше намеченного срока.

Благодаря этому транспортному объекту возможность прокладывать новые маршруты получили около 650 тысяч москвичей. Это жители районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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