"Мой район. Навигатор": в столице запустили движение по двум участкам МСД

В столице запустили движение по двум участкам Московского скоростного диаметра. Новая шестиполосная трасса длиной 6,5 километра проходит от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Работы выполнили на полгода раньше намеченного срока.

Благодаря этому транспортному объекту возможность прокладывать новые маршруты получили около 650 тысяч москвичей. Это жители районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".