Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Город

"Мой район. Навигатор": липа зацвела в столице

"Мой район. Навигатор": липа зацвела в столице

В 16 тыс московских зданий вернули горячую воду после сезонного отключения

"Сити": новые столичные выставки и парки

"Мой район": Музей "Басмания". Басманный район

Москвичам рассказали о работе форума многодетных семей "Россия, мы – твоя семья"

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тысяч пациентов

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Новости часа: в Москве согласовали реализацию проектов, где откроют новые рабочие места

Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Проезд электротрамвая "Синичка" для столичных пассажиров будет бесплатным до 23 июня

В столице зацвела липа. Этот период обычно продолжается 10–15 дней до середины июля. Интересно, что сначала запах у липового цвета свежий, нежный, ненавязчивый. Потом он усиливается и появляются пьянящие медовые оттенки, а на последнем этапе цветы липы дают сухой древесный запах.

В Москве есть несколько липовых аллей, где можно насладиться цветением. Например, в Петровском парке или на ВДНХ. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городдосугвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика