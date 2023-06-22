"Мой район. Навигатор": липа зацвела в столице

В столице зацвела липа. Этот период обычно продолжается 10–15 дней до середины июля. Интересно, что сначала запах у липового цвета свежий, нежный, ненавязчивый. Потом он усиливается и появляются пьянящие медовые оттенки, а на последнем этапе цветы липы дают сухой древесный запах.

В Москве есть несколько липовых аллей, где можно насладиться цветением. Например, в Петровском парке или на ВДНХ. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".