"Мой район. Навигатор": на востоке Москвы появится новый маршрут на 3,5 километра

Новый маршрут на востоке Москвы пройдет между Терлецким лесопарком и Измайловским. Линию проложат от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров.

Она протянется на 3,5 километра. На маршруте сделают пять остановок, конечную станцию и разворотное кольцо. Новая трамвайная линия, прежде всего, поможет жителям района Ивановское. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".