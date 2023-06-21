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"Мой район. Навигатор": на шоссе Энтузиастов заработал кинотеатр "Москино Факел"

"Мой район. Навигатор": на шоссе Энтузиастов заработал кинотеатр "Москино Факел"

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В столице после капитального ремонта открылся один из старейших кинотеатров – "Москино Факел", который всегда отличался особый репертуаром. Перерождение случилось в год его 65-летия.

На капитальный ремонт кинотеатр закрыли в 2021 году. За это время место превратили в современное культурное пространство. Строители провели масштабную реконструкцию. Там отремонтировали системы электроснабжения и отопления. Теперь гостей встречают новый холл, кассовая зона и кафе. Кроме того, обустроили два зрительных зала с обновленной звукоизоляцией.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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