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"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о запуске МЦД-4

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о запуске МЦД-4

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Запад и Восток столицы – все ближе друг к другу. До запуска МЦД-4 остается совсем немного времени, рассказал мэр Сергей Собянин.

Уже почти готов западный радиус – осталось завершить работы на станции Солнечная Калужского направления. В настоящее время строители частично меняют плиты перекрытий на платформах, красят навесы, устанавливают динамические табло и громкоговорители, а также укладывают тактильную плитку для слабовидящих пассажиров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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