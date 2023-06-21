"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о запуске МЦД-4

Запад и Восток столицы – все ближе друг к другу. До запуска МЦД-4 остается совсем немного времени, рассказал мэр Сергей Собянин.

Уже почти готов западный радиус – осталось завершить работы на станции Солнечная Калужского направления. В настоящее время строители частично меняют плиты перекрытий на платформах, красят навесы, устанавливают динамические табло и громкоговорители, а также укладывают тактильную плитку для слабовидящих пассажиров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".