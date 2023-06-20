05:10Транспорт
"Мой район. Навигатор": МЦД-3 и МЦД-4 запустят в Москве в 2023 году
Новыми московскими центральными диаметрами будут пользоваться около миллиона пассажиров в сутки. Речь идет о третьей, четвертой и пятой линиях.
Третий и четвертый диаметр запустят в 2023 году. Третий диаметр пройдет от Зеленограда до подмосковного Раменского. Длина маршрута составит 85 километров. В то время как МЦД-4 свяжет западные и восточные районы Подмосковья и станет самой протяженной – 86 километров. Она пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор