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Транспорт

"Мой район. Навигатор": МЦД-3 и МЦД-4 запустят в Москве в 2023 году

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Новыми московскими центральными диаметрами будут пользоваться около миллиона пассажиров в сутки. Речь идет о третьей, четвертой и пятой линиях.

Третий и четвертый диаметр запустят в 2023 году. Третий диаметр пройдет от Зеленограда до подмосковного Раменского. Длина маршрута составит 85 километров. В то время как МЦД-4 свяжет западные и восточные районы Подмосковья и станет самой протяженной – 86 километров. Она пройдет от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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