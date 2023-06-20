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"Мой район. Навигатор": завершилась реставрация дома Палибина на улице Бурденко

"Мой район. Навигатор": завершилась реставрация дома Палибина на улице Бурденко

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В центре Москвы завершилась реставрация дома Палибина. Уникальность этого здания прежде всего в том, что оно деревянное. Таких построек в городе сохранилось немного. За последние 12 лет в городе отреставрировали 26 деревянных зданий.

Реставраторы восстановили фасад двухсотлетнего особняка в Хамовниках: вернули лепнину, деревянный декор и тесовую жемчужно-серую облицовку. Кроме того, удалось сохранить редкую интерьерную роспись по бумаге и печи с изразцами ручной работы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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