"Мой район. Навигатор": в столице открылась выставка, посвященная полету Терешковой

В парке "Зарядье" открылась выставка, посвященная полету первой в мире женщины в космос. Это событие произошло 60 лет назад. В историю вошла советская летчица-космонавтка Валентина Терешкова или, как ее еще называли, "Чайка" – именно таким был ее позывной.

Один из экспонатов выставки – вентилирующий костюм Валентины Терешковой. На нем была вышита горлица с оливковой ветвью на фоне золотых солнечных лучей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".