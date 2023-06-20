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"Мой район. Навигатор": в столице открылась выставка, посвященная полету Терешковой

"Мой район. Навигатор": в столице открылась выставка, посвященная полету Терешковой

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В парке "Зарядье" открылась выставка, посвященная полету первой в мире женщины в космос. Это событие произошло 60 лет назад. В историю вошла советская летчица-космонавтка Валентина Терешкова или, как ее еще называли, "Чайка" – именно таким был ее позывной.

Один из экспонатов выставки – вентилирующий костюм Валентины Терешковой. На нем была вышита горлица с оливковой ветвью на фоне золотых солнечных лучей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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