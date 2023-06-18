"Мой район. Навигатор": в столице реконструировали общественный центр имени Моссовета

На востоке Москвы завершили комплексную реконструкцию Окружного общественного центра имени Моссовета. Площадь отремонтированного здания составляет 8,5 тысячи квадратных метров.

Теперь там есть конференц-холл, зрительный зал, кафе, зона коворкинга и киберспорта, шахматная школа, спортзал, площадка для занятий танцами и художественной гимнастикой. В этих кружках и секциях занимаются почти 600 человек.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".