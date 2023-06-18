Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Мой район. Навигатор": в столице реконструировали общественный центр имени Моссовета

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На востоке Москвы завершили комплексную реконструкцию Окружного общественного центра имени Моссовета. Площадь отремонтированного здания составляет 8,5 тысячи квадратных метров.

Теперь там есть конференц-холл, зрительный зал, кафе, зона коворкинга и киберспорта, шахматная школа, спортзал, площадка для занятий танцами и художественной гимнастикой. В этих кружках и секциях занимаются почти 600 человек.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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