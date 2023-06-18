"Мой район. Навигатор": благоустройство пространства в Преображенском закончат в июне

В этом месяце в районе Преображенское завершат благоустройство общественного пространства рядом с райцентром "Янтарь". Там появится комфортный пешеходный маршрут от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

На территории установят качели, скамейки и парковки для велосипедов, обустроят детскую и спортивную площадки. А в соседнем районе Богородское ждут открытия новой поликлиники. Ее строительство уже почти завершено.

Шестиэтажное здание на Игральной улице смогут посещать около 130 тысяч жителей трех районов – Богородского, Преображенского и Метрогородка. Пациентов будут принимать как врачи общей практики, так и узкопрофильные специалисты

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".