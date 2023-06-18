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Общество

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро

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Москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро, и все они ассоциируются с природными минералами: двумя драгоценными и одним самородком. В частности, Троицкая линия будет обозначаться изумрудным цветом, Бирюлевская – рубиновым, а Рублево-Архангельская – графитовым.

Москвичи определялись с колористическим решением на портале "Активный гражданин". За победивший в итоге вариант проголосовали более 56 тысячи человек. Цвета линий помогают пассажирам визуализировать схему метро и быстро ориентироваться в пути.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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