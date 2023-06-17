"Мой район. Навигатор": во Внуковском завершается строительство Ликовскошго метромоста

Ликовский метромост, по которому поезда будут следовать от станции "Пыхтино" до платформы "Аэропорт Внуково", почти достроен. Это вторая по протяженности подобная контрукция в городе, ее длина – 460 метров.

Строители уже уложили и полностью смонтировали рельсо-шпальную решетку. А сейчас монтируют инженерные системы. На финише и архиетктурно-отделочные работы. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

