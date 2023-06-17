Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": почти 20 тыс километров прошли в рамках испытаний электросуда

"Мой район. Навигатор": почти 20 тыс километров прошли в рамках испытаний электросуда

"Мой район. Навигатор": участок Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт 17–18 июня

"Московский патруль": в столице вырастут штрафы за безбилетный проезд

В Москве с 18 июня увеличатся штрафы за безбилетный проезд

В Крылатском временно изменят маршруты автобусов 18 июня

В столице закроют метро на участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Новыми диаметрами в Москве будут пользоваться около 1 мл пассажиров в сутки

ЦОДД сообщил о 8-бальных заторах на столичных дорогах в вечерний час пик

ЦОДД предупредил о 8-бальных заторах на дорогах Москвы в вечерний час пик

Новыми диаметрами в Москве будут пользоваться около миллиона пассажиров в сутки

Электросуда, которые скоро запустят на водных маршрутах Москвы, прошли в тестовом режиме почти 20 тысяч километров. Испытания проводились двух видов: швартовые и ходовые. Специалисты инспектировали работоспособность всех систем, узлов и агрегатов, а также герметичность электросудов.

На первом маршруте от парка "Фили" до Киевского вокзала будут курсировать 10 речных трамваев. Подробности – в эфире программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика