"Мой район. Навигатор": почти 20 тыс километров прошли в рамках испытаний электросуда

Электросуда, которые скоро запустят на водных маршрутах Москвы, прошли в тестовом режиме почти 20 тысяч километров. Испытания проводились двух видов: швартовые и ходовые. Специалисты инспектировали работоспособность всех систем, узлов и агрегатов, а также герметичность электросудов.

На первом маршруте от парка "Фили" до Киевского вокзала будут курсировать 10 речных трамваев. Подробности – в эфире программе "Мой район. Навигатор".

