00:30Транспорт
"Мой район. Навигатор": участок Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт 17–18 июня
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" будет закрыт в эти и следующие выходные – 17–18 и 24–25 июня. Пассажиров просят планировать свои маршруты заранее.
В этом время на станциях Полянка и Боровицкая будет идти ремонт пассажирской инфраструктуры. Для удобства горожан станции специально закрывают в выходные, поскольку поток людей в эти дни меньше.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор