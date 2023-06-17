"Мой район. Навигатор": участок Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт 17–18 июня

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" будет закрыт в эти и следующие выходные – 17–18 и 24–25 июня. Пассажиров просят планировать свои маршруты заранее.



В этом время на станциях Полянка и Боровицкая будет идти ремонт пассажирской инфраструктуры. Для удобства горожан станции специально закрывают в выходные, поскольку поток людей в эти дни меньше.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

