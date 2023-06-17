Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": участок Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт 17–18 июня

"Мой район. Навигатор": участок Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт 17–18 июня

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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" будет закрыт в эти и следующие выходные – 17–18 и 24–25 июня. Пассажиров просят планировать свои маршруты заранее.

В этом время на станциях Полянка и Боровицкая будет идти ремонт пассажирской инфраструктуры. Для удобства горожан станции специально закрывают в выходные, поскольку поток людей в эти дни меньше.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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