"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро

Москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро. Все они ассоциируются с природными минералами. Так, Троицкая линия будет обозначаться изумрудным цветом, Бирюлеская – рубиновым, а Рублево-Архангельская – графитовым.

Голосование проходило на портале "Активный гражданин". Победивший в итоге вариант поддержали более 56 тысяч человек. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".