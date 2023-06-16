Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро

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Москвичи выбрали цвета для строящихся линий метро. Все они ассоциируются с природными минералами. Так, Троицкая линия будет обозначаться изумрудным цветом, Бирюлеская – рубиновым, а Рублево-Архангельская – графитовым.

Голосование проходило на портале "Активный гражданин". Победивший в итоге вариант поддержали более 56 тысяч человек. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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